Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 193. sayısı "Böyle bir ülkede yaşamak istemez misiniz? İşte sosyalist Cumhuriyet" manşetiyle yarın okurlarıyla buluşuyor.

Gazetenin ilk sayfasında yer alan değerlendirme yazısı şöyle:

Böyle bir ülkede yaşamak istemez misiniz?

İŞTE SOSYALİST CUMHURİYET

Öteki dünyadan söz etmiyoruz. “Gözünüzü kapatın ve hayal edin” de demiyoruz. Gözünüzü açın! Kapitalizmin, bugünün dünyasının, bu düzenin insanlığı nasıl bir batağa sürüklediğini görün.

Rüya görmenize, hayal kurmanıza gerek yok: Sosyalizmin bu dünyayı nasıl güzelleştireceğini yaşanmış deneyimlere bakarak görebilirsiniz. Bu bataklıktan nasıl çıkacağımızı anlayabilirsiniz.

Sosyalist Türkiye nasıl bir ülke olacak? Bunu anlatıyoruz ve soruyoruz: Böyle bir ülkede yaşamak istemez misiniz?

KADINLAR İÇİN SOSYALİZM

Sömürünün, sınıfsal ya da cinsiyete dayalı eşitsizliklerin ve şiddetin olmadığı bir ülkede yaşamak istemez misiniz? Kadın olmanın bir şanssızlık ya da tartıya vurulan bir beceri, erkek olmanın bir ayrıcalık ya da zor yerine getirilebilir bir yük sayılmadığı bir ülkede...

PARAN KADAR SAĞLIK BİTECEK, BİR KİMLİK YETECEK

Kapitalizm sağlığa zararlıdır. İlacı da belli: Onu alaşağı edecek, düzeni değiştirecek bir işçi iktidarı. İşçi iktidarı, yani sosyalizm hepimize iyi gelecek. Sosyalizmde sağlık bir sorun olmaktan çıkacak.

EVİMİZ BARKIMIZ SOSYALİZM

Her ailenin başını sokabileceği bir evi olması çok mu zor? İnsanca barınmak için her ay maaşın yarısını kiraya vermek şart mı? Değil. Sosyalist ülkelerde hayata geçirildi, biz de yapacağız. Herkes insanca barınacağı bir konutun kullanım hakkına sahip olacak. Her mahallede yemekhane, çamaşırhane, kreş gibi ortak kullanım alanları olacak, konutlar merkezi sistemle ısıtılacak.

Sosyalist Türkiye’de eğitim nasıl olacak?

Bugün var olan düzende eğitim yalnızca bir sorun alanı. Kaygı üreten, masraf çıkaran, işsiz bırakan, intihara sürükleyen bir sorun alanı. Sosyalist ülkeler eğitimi tüm toplum için bir sorun olmaktan çıkardı, sosyalizm bu alanda da büyük başarılar sağladı. Bizim sosyalizmimiz de aynı yolu izleyecek.

HERKES İÇİN SANAT, HALK İÇİN SANAT

Sosyalist bir cumhuriyette sanat, yeni insanın ve sosyalist kültürün inşasında en kritik ögelerden biridir.

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle:

-Sosyalist Türkiye'de eğitim nasıl olacak?

-Patronların Ensesindeyiz: Patron gözünü karartmış ama işçi doğuştan gözü kara

-Koton'da sınıf mücadelesi yükseliyor

-Maltepe Belediyesi'nde direniş