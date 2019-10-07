Boğaziçi Üniversitesi’nde bina güçlendirme çalışması yerine mescit yapılıyor!

İstanbul’da gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra, Boğaziçi Üniversitesi’nin bazı binalarında ciddi hasarlar oluştu. Binlerce öğrencinin eğitim aldığı, ders çalıştığı bu binaları güçlendirmek için henüz bir adım atılmadığı öğrenildi. Öğrenciler bu duruma tepkili.

İstanbul’da gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra, Boğaziçi Üniversitesi’nin bazı binalarında ciddi hasarlar oluştu.

Öğrencilerin ve çalışanların verdiği bilgiye göre, özellikle Boğaziçi Üniversitesi’nin kuzey kampüsünde bulunan ve öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılan iki binanın (Kütüphane ve Kareblok) kolonlarında ciddi çatlaklar oluştu, bu binaların güçlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Ancak üniversite yönetimi bu konuya dair hiçbir adım atmadığı iddia edildi.

BİNALARI GÜÇLENDİRMEK İÇİN BÜTÇE YOK, MESCİT İÇİ BÜTÇE VAR!

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)'tan alınan bilgilere göre, 16.09.2019 tarihli 432193 ihale numarasıyla üniversitenin kütüphane binasında mescit yapılması için ihaleye çıkıldığı görülmekte.

Öğrenciler üniversite yönetiminin ihtiyaç yokken kütüphane binasına mescit yapılması için bütçe ayırabildiği tepkisinde bulunurken binanın güçlendirme çalışmaları için yıllardır bütçe yetersizliğini sebep gösterildiğini söylüyorlar.