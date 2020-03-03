Birleşik Metal-İş Sarkuysan İşyeri Baştemsilcisi Mehmet Kılıç: Savaşlar en çok işçi sınıfını vurmuştur

Birleşik Metal-İş Sarkuysan Fabrikası İşyeri Baştemsilcisi Mehmet Kılıç 'Suriye'den elinizi çekin, askerler evlerine dönsün' çağrısında imzası olanlardan. Kılıç 'Suriye halkları ve Türkiye halkları kardeştir. Düşmanımız sermaye ve emperyalizmdir' dedi.

Birleşik Metal-İş Sarkuysan Fabrikası İşyeri Baştemsilcisi Mehmet Kılıç 'Suriye'den elinizi çekin, askerler evlerine dönsün' çağrısına imza verdi. Kılıç ile Suriye'de yaşananlar ve işçilerin savaşa bakışı üzerine konuştuk:

'SURİYE HALKLARI VE TÜRKİYE HALKLARI KARDEŞTİR'

Suriye'den elinizi çekin, askerler evlerine dönsün' çağrısında sizin de imzanız var. 'Askerler evlerine dönsün' çağrısı ne ifade ediyor sizin için?

Suriye coğrafyası Suriyeli halkınındır. Suriye ordusu dışındaki her türlü askeri güç işbirlikçi ve işgalcidir. Suriye kaynaklarına el koymak, Suriyenin bağımsızlığını yok etmek ve bölüşmek için oradadırlar. Bizim askerimizin bu emperyalist savaşta orda olmamaları lazım. Emperyalizmin değirmenine su taşımamak için derhal askerimiz geri gelmelidir. Suriye ve Türkiye halkı kardeştir. Emekçi sınıfın çocukları birbirine düşman olamaz. Düşman sermaye ve emperyalizmdir.

Şehit cenazeleriyle ilgili haberlerde öne çıkan bir unsur 'sıvasız evlerdi'. Savaş alanlarına hep yoksul emekçiler mi sürülüyor? Yoksa yoksullar daha mı kahraman!?

Çok basit, savaş sermaye sınıfının argümanıdır. Ama savaşa yoksul ve emekçi halkların çocuklarını götürürler. Yoksul ve emekçi halkın kutsalı olan milliyetçilik ve dincilik argümanı üzerinden kendilerini meşrulaştırırlar. Sermaye sınfı bu savaşa kendi çocuklarını değil yoksul halkın çocuklarını sokar, kendine asker ve polis yapar. Bu yüzden şehit olanlar yoksul ve emekçi halkın çocukları olduğu için sıvasız evlerden çıkar şehitler.

İşçiler açısından ne ifade ediyor Suriye macerası? Savaş çığırtkanlarının hamaset dolu konuşmaları işçi sınıfımızı ikna edebiliyor mu?

İşçiler açısından Suriye meselesi tamamen emperyalizmin Suriye'yi yağmalaması ve kaynaklarını ele geçirmesi meselesidir. İşçi sınıfının tamamını ikna edememişse dahi bir bölümü maalesef sermaye düzeninin savaş çığırtkanlığına kulak vermekte. Biz şunu biliriz savaşlar en çok işçi sınıfını vurmuştur.