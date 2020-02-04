Bir işçinin öldüğü madende sanıklara ödül gibi ceza

Kayseri Tomarza’da 1 işçinin öldüğü maden ocağındaki göçükle ilgili davada tutuksuz yargılanan 6 sanıktan ikisi beraat etti, ikisi 1’er yıl 10’ar ay, ikisi de 10’ar ay hapis cezası aldı.

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde maden ocağında 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin yaralandığı göçükle ilgili davada tutuksuz yargılanan 6 sanıktan ikisine 1’er yıl 10’ar ay, ikisine 10’ar ay hapis cezası verildi, iki sanık ise beraat etti.

19 Ağustos 2018 tarihinde krom madeninde meydana gelen göçükte işçiler Bülent Kılıç yaşamını yitirdi, Volkan Bozkurt yaralı kurtuldu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda vardiya sorumluları Mehmet Nedim T, Mesut E. ile sorumlu çalışanlar Mukadder A, Salih T, Ömer G. ve Yasin K. hakkında "taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma" suçundan dava açıldı.

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan sanıklardan Mehmet Nedim T. ile Mesut E, karar duruşmasında hazır bulunurken diğer sanıklar katılmadı. Son sözleri sorulan sanıklar beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti sanıklardan Mehmet Nedim T. ve Mesut E’ye 1’er yıl 10’ar ay hapis, Mukadder A. ve Salih T’ye ise 10’ar ay hapis cezası verdi. Tüm sanıklara verilen ceza ile ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararlaştırıldı. Sanıklar Ömer G. ve Yasin K’nin ise beraatına hükmedildi.