Bir günde en az 5 intihar: Şırnak, İstanbul, Isparta, Diyarbakır…

Cizre'de kaymakamlık binasından atlayarak intihar eden Nezir Kılıç toprağa verildi. İstanbul Üniversitesi öğrencisi Hakan Taşdemir’in yaşamına son verdiği öğrenildi. Evinde ölü bulunan Zeytinburnu Belediyesi’nde çalışan Yavuz Selim Sertdemir’in intihar ettiği değerlendiriliyor. Isparta'da bir üniversite öğrencisi ve Diyarbakır'da bir uzman çavuş intihar etti.

Bugün ülke genelinde en az 5 kişinin yaşamına son verdiği haberleri basına yansıdı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kaymakamlık binasının 4. katından atlayan ve bu sırada kameralarca görüntülenen Nezir Kılıç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 46 yaşındaki Kılıç’ın cenazesi aynı gün toprağa verildi. Evli ve 4 çocuk babası Kılıç’ın hizmetli olarak çalıştığı okulda işten çıkarıldığı, kaymakamlığa giderek iş istediği ancak olumsuz yanıt aldığı iddia edildi.

Şırnak Valiliği yaptığı açıklamada Kılıç’ın epilepsi hastası olduğunu ve daha önce 3 defa intihar girişiminde bulunduğunu belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“17.02.2020 tarihinde Nezir Kılıç isimli 46 yaşında, yüzde 76 zihinsel ve işitme engelli vatandaşımız geldiği Cizre Kaymakamlık binasının 4. atındaki koridor penceresinde intihar girişiminde bulunduğu fark edilir edilmez Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu başta olmak üzere orada bulunan personel tarafından ikna girişiminde bulunulmuş ancak tüm çabalara rağmen şahıs kendini aşağıya bırakarak intihar etmiş olup kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Nezir Kılıç isimli vatandaşımızın epilepsi hastalığının olduğu ve daha önce de muhtelif zamanlarda 3 defa intihar girişimlerinde bulunduğu, yapılan müdahalelerle kurtarıldığı tespit edilmiştir. Evli ve 4 çocuk babası Nezir Kılıç’a Cizre Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından belli aralıklarla düzenli olarak yardım yapıldığı anlaşılmıştır."

İÜ ÖĞRENCİSİ İNTİHAR ETTİ

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Hakan Taşdemir’in yaşamına son verdiği öğrenildi. İÜ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Hakan Taşdemir’in geçim sıkıntısı yaşadığı ve bir süredir iş aradığı belirtildi.

ISPARTA'DA AŞÇILIK ÖĞRENCİSİ

Isparta’da Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Ertunç Çotuk ise kaldığı evde intihar etti. Çotuk’un kız arkadaşından ayrıldığı için bunalımda olduğu iddia edildi.

ZEYTİNBURNU BELEDİYE ÇALIŞANI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Zeytinburnu Belediyesi'nde memur olarak çalışan 33 yaşındaki Yavuz Selim Sertdemir Şişli’deki evinde ölü bulundu. Sertdemir’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Sertdemir’in intihar ettiği değerlendiriliyor.

DİYARBAKIR'DA UZMAN ÇAVUŞ

Diyarbakır’da ise Jandarma Uzman Çavuş Kadir Toskar tabancasıyla intihar etti. Toskar'ın izinli olduğu ve bir kafeteryada oturduğu sırada telefonda görüştüğü kişiyle tartıştıktan sonra kendisini vurduğu öğrenildi.

