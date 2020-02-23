Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nden Adana'da halk sağlığı toplantısı 

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Akkapı Semt Evi'nde Bilim ve Aydınlanma Akademisi 'Koronavirüs ve Salgın Hastalıklar – Halkın Sağlığı Kime Emanet?' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Adana Akkapı Semt Evi'nde, Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nden (BAA) uzman hekimin katılımıyla halk sağlığı konulu toplantı düzenlendi. Akkapı Mahallesi halkına yönelik "Koronavirüs ve Salgın Hastalıklar – Halkın Sağlığı Kime Emanet?" konulu toplantıda yeni koronavirüs (KOVİD-19) nedir, enfeksiyonun tedavisi var mıdır, nasıl korunulur, ilaç ve aşı çalışmaları kimlere emanet ve yeni koronavirüs salgınında son durum başlıklarında sunum gerçekleşti.

Toplantıda, halk sağlığının kamusal mercilerin sorumluluğunda olması gerekirken özel sektörün kar amacı güden malzemesi olmasına dikkat çekildi. Salgına karşı tedavi, aşı gibi başlıklarda devletlerin çözümü patronlara emanet ettiğini, Patronların ise halkın sağlığından ziyade kâr güdüsü ile hareket ettiğini, bu açıdan sağlığımızın sadece virüs tarafından değil kapitalizm tarafından da tehdit edildiği dile getirildi.

Sosyalist bir ülkede sağlığa yaklaşımın mevcut düzenden çok daha farklı, kar ve para hırsı olmadan sadece insan odaklı, herkese eşit ve ücretsiz olacağı dile getirildi. Sunumda sosyalist Küba’nın sağlık politikasına dair bilgiler ve sağlık alanındaki başarılarından örnekler verildi.





