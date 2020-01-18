Bilim ve Aydınlanma Akademisi Dersim paneli: Sosyalist Gelecek ve Planlama

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Dersim’de 'Sosyalist Gelecek ve Planlama Paneli' düzenledi ve üretici güçlerde gelişme, kolektivizasyon ve merkezi planlama olanaklarının yükselmesinin dünyayı taşıdığı yeni döneme değinildi.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Dersim’de “Sosyalist Gelecek ve Planlama Paneli” düzenledi. Dersim Belediyesi ile birlikte düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Erhan Nalçacı, Doç. Dr. Ali Somel, Dr. Burçak Özoğlu ve Dr. Fatma Pınar Aslan konuşmacı olarak bulundu.

"Sosyalist Gelecek ve Planlama Paneli'', daha önce Bilim ve Aydınlanma Akademisi üyesi bilim emekçilerince geçen sene yapılan Sosyal Bilimler Kongresi'nde ve Sosyalist Gelecek Sempozyumu'nda sunulan bildirilerden oluşmaktaydı.

Türkiye’de planlamanın izlerinin incelendiği etkinlikte sosyalist toplumda yapılabilecekler konuşuldu. Üretici güçlerde gelişme, kolektivizasyon ve merkezi planlama olanaklarının yükselmesinin dünyayı taşıdığı yeni döneme değinildi. İçinden geçtiğimiz dönemin karanlığı ile tezat oluşturan bu nesnelliğin altı da çizildi.

Ayrıca, Türkiye’de daha önce yapılan planlama çalışmalarının sınıfsal özellikleri değerlendirildi. Türkiye sermaye birikiminin geldiği düzeyde planlamanın mümkün olmadığı vurgulandı.

Çok sayıda soru ve katkıyı panelistler değerlendirdi ve sosyalist gelecek konusu tartışıldı.

Etkinliğe Dersim Belediye Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan katıldı.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Dersim’de düzenleyeceği bir sonraki etkinlik 22 Şubat tarihinde Nevzat Evrim Önal’ın katılımıyla ‘Türkiye Tarımı Nasıl Bitirdi?’ başlığında gerçekleşecek.