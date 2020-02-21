Bilgi Üniversitesi’nde fahiş yemek fiyatlarına karşı forum

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları, Bilgili Susmuyor Platformu’nun çağrısıyla düzenlenen forumda bir araya geldi ve okuldaki sorunlarını paylaştı. Forumun sonunda üç temel talep için dilekçe kampanyası başlatma kararı alındı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları, Bilgili Susmuyor Platformu’nun çağrısıyla düzenlenen forumda bir araya geldi ve okuldaki sorunlarını paylaştı. Forum sonunda dilekçe kampanyası başlatma kararı alındı.

Geçtiğimiz ay Bilgi Üniversitesi öğrencileri sosyal medya üzerinden okuldaki yemek fiyatlarına, shuttle servis ile ilgili sorunlara ve her yıl yapılan okul zamlarına karşı tepkilerini gündeme getirmiş, okul öğrencilerinin ortak şikayetleri hakkında yüzlerce tweet atılmıştı. Öğrenciler sosyal medya tepkilerinin ardından bir platform kurarak taleplerini ortaklaştırırken bugün Santral Kampüsü ÇSM Binası’nda bir forum düzenlediler.

Foruma okul çalışanları ve öğretmenleri de katılırken yapılan ilk konuşmada son dönemde üniversitelerde yemekhanelere zam uygulamalarının her okulda öğrenciler tarafından örgütlü bir tepkiyle karşılaştığı, bu sayede öğrencilerin kazanım elde ettiği vurgulanırken Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin de duruma karşı birlikte hareket etmesi gerektiği söylendi. Platform sözcüsünün ardından işten çıkarılmış bir çalışan da söz aldı.

Foruma katılan öğrenciler tek tek sorunlarını sıraladı, yemek fiyatlarının yüksek olmasından yoğun şekilde şikayetçi olunurken çoğu öğrenci sabahtan akşama dek dersleri olan günlerde dahi okulda yemek yiyemediğini belirtti. Ayrıca öğrencilerin ücretsiz biçimde faydalandığı shuttle servislerde de 35 aracın azaltılmasının, okula özel aracıyla gelmeyen öğrencilerin zaman zaman bir saat servis beklemek zorunda kalması anlamına geldiği ifade edildi.

YAPILAN ZAM NEDENİYLE 'DAHA UCUZ BİR BÖLÜME' GEÇTİ

Okulun yıllık zam politikası ise bazı örneklerde açıkça eğitim hakkının ihlal edilmesine yol açıyor. Bir öğrenci zamlar sebebiyle ailesine haber vermeden daha ucuz bir bölüme geçmek zorunda kaldığını aktarırken özellikle burslu öğrencilerin ekonomik olarak çok zorlandığı vurgulandı.

Foruma destek veren öğretim görevlileri de, öğrencilerin bundan sonra atacakları adımlar hakkında önerilerde bulunarak onların yanında olmaya devam edeceklerini söylediler.

Forum, platformu büyütme ve yaygınlaştırma kararıyla birlikte 3 temel talebi içeren dilekçelerin okula iletilmeye başlanacağı söylenerek bitirildi. Okul zamlarına, beslenme hakkına ve ulaşımdaki sorunlara dönük hazırlanan dilekçeler öğrenciler arasında yaygınlaştırılarak rektörlüğe iletilecek.

Platformun sosyal medya adresleri ise şöyle:

https://twitter.com/bilgilisusmuyor

https://www.instagram.com/bilgilisusmuyor/