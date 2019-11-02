Bildiri dağıtan HDP'liler polis ablukasına alındı

İstiklal Caddesi’nde partilerinin İstanbul İl Kongresi’ne dair çağrı bildirisi dağıtmak isteyen HDP’lilere izin verilmedi. Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu HDP'liler polis ablukası altında yürüdü.

İstiklal Caddesi’nde partilerinin İstanbul İl Kongresi’ne dair çağrı bildirisini dağıtmak isteyen HDP’lileri engelleyen polisler, gazetecileri de gözaltına almakla tehdit etti. Polis kalkanları arasında yürümelerine izin verilen HDP’li vekiller, duruma “Bu onların bizim haklılığımızdan ne kadar korktuklarının göstergesidir” diyerek tepki gösterdi.

Mezopotamyaajansı'nın haberine göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü’nün yarın Küçükçekmece’de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde yapacağı kongre öncesi partililer İstiklal Caddesi’nde bildiri dağıtımı yapmak istedi. Aralarında partili milletvekilleri Garo Paylan, İmam Taşçıer, Zeynel Özen, Erol Katırcıoğlu ve Ali Kenanoğlu'nun da bulunduğu HDP’liler, önünde bir araya geldikleri İHD İstanbul Şubesi’nin bulunduğu sokaktan İstiklal Caddesi’ne çıkmak istedi.



Ancak partililerin önü, cadde girişinde polislerce kesildi. Polis amirleri, kitlesel şekilde bildiri dağıtımına izin verilmeyeceğini, sadece milletvekillerinin bildiri dağıtabileceğini belirtti.



Engellemeye rağmen bildiri dağıtmak isteyen milletvekilleri ve partililerin önü caddeye çıkmalarından kısa bir süre sonra yeniden polislerce kesildi. Kalkanları ile vekillerin etrafını saran polisler, ‘Biz size sadece bildiri dağıtacaksınız dedik. Siz insanlara çağrı yapıyorsunuz’ diyerek bildiri dağıtımına izin verilmeyeceğini söyledi.



POLİS ABLUKASI ALTINDA YÜRÜDÜLER



İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in tüm diyalog girişimlerine rağmen kitleyi uzaklaştıran polisler, vekillerin etrafını kalkanlarıyla sarmayı sürdürdü. Etraflarındaki polis kordonu ile cadde boyunca yürümeye başlayan milletvekilleri, caddedeki yurttaşlara bildiri dağıtıp kongreye katılım çağrısında bulundu.





