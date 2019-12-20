Beyin göçü ilk defa liseye indi

Genç işsizliğin yüzde 27’ye çıktığı Türkiye'de, beyin göçü ilk kez lise seviyesine indi!

İstanbul Erkek, Galatasaray, Alman Lisesi gibi asırlık okulları kazanan beyinler, ‘işsizlik korkusu' ve ‘niteliksiz üniversiteler' gerekçesiyle yurdu terk ediyor. Örneğin 2019'da Alman Lisesi'nden mezun olanların %94'ü üniversite için yurt dışına gitti.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, İstanbul Erkek Lisesi'nin 135 yıllık tarihinde bir ilk yaşanıyor. Almanya, ABD, Kanada, Fransa gibi ülkelerde üniversite eğitimine gidenlerin oranı, Türkiye'de kalanları geçti. Tarihi lisenin, 2019 mezunlarının yüzde 52.6'sı Avrupa'ya gitti. Alman Lisesi’nden yurt dışına gidenlerin oranı yüzde 94.7'ye çıktı. Galatasaray Lisesi'nden yurt dışına gidenlerin oranı ise yüzde 32. 6'ya ulaştı.

İLK KEZ LİSE SEVİYESİ

Avrupa, Amerika ve İngiltere'ye eskiden yüksek lisans ve doktora için giden Türkler, ilk defa lise biter bitmez ülkeden ayrılmaya başladı. Bu ülkelerde lisansa kabul için ABİTUR ve IB Diploması gerekiyor. ABİTUR'u, Türkiye'de veren tek devlet okulu İstanbul Erkek Lisesi, tek özel eğitim kurumu ise Özel Alman Lisesi'dir.

Galatasaray Lisesi ise IB (Uluslararası Bakalorya) diploması veriyor. Bu okullara Liselere Giriş Sınavı (LGS)' de tüm soruları doğru çözerek, 500 tam puan alanlar girebiliyor.