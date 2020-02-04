Beşiktaş'ta durağa dalan otobüs sürücüsüne müebbet hapis talebi

Beşiktaş'ta durağa dalarak bir kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına yol açan otobüs sürücüsü hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

İstanbul Beşiktaş’ta 3 Kasım 2019 tarihinde otobüs durağına dalarak bir kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına sebep olan özel halk otobüsü sürücüsü Necdet K. hakkında iddianame hazırlandı.

Savcılık Necdet K. hakkında "Bir kişiyi kasten öldürme, 14 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından bir kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul Beşiktaş'ta 3 Kasım tarihinde güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen Necdet K. idaresindeki özel halk otobüsü, Bahçeşehir Üniversitesi Otobüs Durağı'na dalmış, olayda bir kişi yaşamını yitirmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.

Otobüs sürücüsü Necdet K. kaçarken kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi de kolundan bıçakla yaralayarak denize atlamış ve polis tarafından çıkartılarak gözaltına alınmıştı. Sürücü Emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

