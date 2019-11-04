Beşiktaş’ta durağa dalan otobüs şoförü tutuklandı

Kullandığı halk otobüsüyle dün Beşiktaş’ta durakta bekleyen yayaların arasına dalan halk otobüsü sürücüsü Necdet K. tutuklandı.
Beşiktaş Caddesi'nde dün 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet K. durakta bekleyen yayalara çarpmış, daha sonra otobüsten inerek bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra Beşiktaş İskelesi’nden denize atlamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur yaşamını yitirmişti.
Polis tarafından denizden çıkarılarak gözaltına alınan Necdet K. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği Çağlayan Adliyesi’nde nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.