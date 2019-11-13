Berkin Elvan davasında 15. duruşma

Haziran Direnişi sırasında gaz fişeğinin isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın 15. duruşması İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin açılan davanın 15. duruşması İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Geçen duruşma sanık polis memurunun kusurunun belirlenmesi için hazırlanacak bilirkişi raporunun beklenmesine karar verilerek duruşma ertelenmişti. Sanık polis memuru Fatih Dalgalı'nın biber gazı silahı kullanırken kusur değerlendirmesini yapan bilirkişi raporu dosyaya sunuldu. Raporda, sanık polisin, biber gazı kullanmada “bilinçli olduğu” sonucuna varıldı.

Ailenin avukatı Çiğdem Akbulut, raporun yine bir şey söylemediğini ve Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporu beklemek üzere yeni bir duruşma günü alacaklarını söyledi.

TANIK POLİS: KİM VARDI HATIRLAMIYORUM

Duruşmada daha önceki celselerde dinlenmeyen tanık ZET'çi polis Yalçın Şengör'ün ifadesi alındı. Şengör, o gün orada olup olmadığını ve gün içinde nereye gittiğini hatırlamadığını belirterek, "6 yıl geçmiş, yanımda kim vardı hatırlamıyorum" dedi. Tanık polis Gezi protestoları sürecince ZET kullanıp kullanmadığı konusunda ise, "Kullanmışımdır herhalde, yok kullanmadım" diyerek sanık polis memuru Fatih Dalgalı'yı da tanımadığını belirtti.

Tanık ZET'çi polis Şengör, "Çevik kuvvette çok fazla polis vardı, kendi ekibimden bile herkesi tanımam. Bu kişiyi de tanımıyorum" sözleriyle beyanını bitirdi.

'BİLİRKİŞİ RAPORUNU BEKLİYORUZ'

Sanık polis hakkındaki bilirkişi raporunun konuşulması üzerine mahkeme başkanı hâkim, istedikleri hususlardaki rapor içeriğinin gelmediğini belirterek, "Bilirkişi raporu ve dosya yine Adli Tıp'a gönderildi. Dosyada eksik kalmasın diye uğraşıyoruz, bizim açımızdan bir geciktirme yok. Rapor bekliyoruz. Geldikten sonra taraflara süre verip esas hakkında beyanlarını alacağız, sonra savcıdan mütalaa alıp karar aşamasına geçeceğiz. Dosya yüzde 80-90 bitmiş durumda, biz elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

'MÜDAHALE EDİLİYOR'

Avukat Can Atalay, adli tıptan gelecek raporlardan sonra bilirkişi raporlarını değerlendireceklerini belirterek, "Keşife gelen jandarmalar ile polisler arasında yaşanan konuşmalardan sonra Jandarma personeli raporu hazırlayamayacağını dile getirdi. Bu TCK 288'e göre suçtur. Atışın yapıldığı yer ile çocuğun bulunduğu yer arasındaki açı açısından sanığın kasten, nişan alarak ateş ettiği açıktır. Olay anında da olay yerinde toplumsal bir gösteri yoktur. Jandarma Komutanlığı'nın sunduğu raporda bu hususlar yoktur. Sanık Fatih Dalgalı ateş ederken başını sağa etmistir, nişan aldığının göstergesidir bu. Dosyada TTB'nin toplumsal olaylara mudahale ile ilgili raporları sunduk. Gazların kullanımına ilişkin genelgeler bu raporda vardır " dedi.