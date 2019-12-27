Belediye'den Yıldırım’ın ‘yeğenine’ 330 milyonluk ihale

Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın yeğeni Ender Haberdar'ın bugüne kadar AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nden aldığı ihaleler ortaya çıktı.

Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın yeğeni Ender Haberdar, bugüne kadar AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nden 330 milyonluk ihale aldı.

AKP’li belediyenin son sekiz yılda yaptığı beş katı atık toplama ihalesi Haberdar’ın şirketine gitti.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Haberdar’ın Atlas İnşaat şirketi 2011 ile 2019 yılları arasından belediyenin beş adet katı atık toplama ihalesini aldı. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket, Aselsan Akyurt Tesisleri gibi birçok projeyi de üstlendi.

