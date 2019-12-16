Belediye Meclis üyesi, Çarşı’nın tribün liderini dolandırdı

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün meclis üyesi ve Emir Sarıgül’ün ortağı Sadullah Ergün'ün, Çarşı Grubu’nun Abbasağa Tribün Lideri Abdullah Seviş'i kafeye ortak yapma vaadiyle dolandırdığı iddia edildi.

Beşiktaş’ın en etkili taraftar gruplarından Çarşı Grubu’nun Abbasağa Tribün Lideri Abdullah Seviş'in kafeye ortak yapılma vaadiyle dolandırıldığı iddia edildi.

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün meclis üyesi ve Emir Sarıgül’ün ortağı Sadullah Ergün'ün Seviş’i dolandırdıkları ileri sürüldü.

DOLANDICILIKTAN CEZA ALDILAR

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Abdullah Seviş, bir kafeye ortak olma bahanesiyle Ali Bozduman, Sadullah Ergün ve Sadık Ergün tarafından dolandırıldığını ileri sürerek savcılığa şikayette bulundu. Savcılıkça olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanırken şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi.

İddianame İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkemede savunmaları alınan şüpheliler üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Davanın 3. duruşmasında karara varan mahkeme heyeti, Ali Bozduman ve Sadullah Ergün'ün üzerlerine atılı 'Dolandırıcılık' suçunu işlediklerini kaydetti. Mahkeme, iki sanık hakkında 2'şer yıl 1'er ay müddetle hapis ve 30 biner lira adli para cezasına hükmetti. Heyet, Sadık Ergün'ün atılı suçtan beraatına karar verdi.

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi kararının gerekçesini de açıkladı. Gerekçeli kararda, Ali Bozduman'ın Beşiktaş Cihannüma Mahallesi'nde bulunan işyerini kafeterya olarak işlettiği, ortak aradığı bahanesiyle Abdullah Seviş'i kandırarak bilahere de mal sahibinin devirde rıza göstereceğini ve bu yeri Seviş'e devredeceğini söylerek kandırmak suretiyle başlangıçta 70 bin lira nakit para aldığı belirtildi. Bu süreçte diğer sanık Sadullah'ın da kendisini işyeri sahibi olarak tanıttığı ve müşteki Seviş'i tadilat masrafı yaptıktan sonra aynı kira koşuluyla kiraya vereceğini beyan ettiği, her iki sanığın da tadilat bitiminde devir ve kira bedeli hususunda sorun çıkarılmayacağını söyledikleri ifade edildi.