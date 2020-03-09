Barış Pehlivan gördüğü şiddet için savcılığa başvurdu

Silivri'de hapsedilen Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, kayıt esnasında kendisine fiziki ve sözel şiddette bulunan gardiyan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Silivri'de hapsedilen Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, burada bir gardiyanın aşağılamalarına ve fiziki saldırısına maruz kaldığını anlatmıştı. Pehlivan bugün savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Barış Pehlivan, kayıt işlemleri gerçekleştirilirken, aşağılayıcı sözler sarf edip, şiddet uygulayan kimliği tespit edilemeyen şüphelinin, TCK’nın 94 ve 96. maddelerinde düzenlenen suçlardan ötürü cezalandırılması talebiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu şu şekilde:

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda “kayıt işlemleri sırasında” Kimliği Tespit Edilemeyen Şüpheli İnfaz Koruma Memurunun kaba ve aşağılayıcı tavırlarıyla karşılaşan Pehlivan, ilk etapta duymazlıktan geldi. Şüpheli İnfaz Koruma Memurunun rencide edici tavırlarını sürdürmesi üzerine kendisini kibarca uyaran Pehlivan'a bu kez de Müvekkile “SEN KİM OLUYORSUN? BEN DEVLETİM!” minvalinde cümleler kurarak bağırmaya başladı.

Bunun üzerine, “Ben Barış Pehlivan’ım, ben “siz” diye hitap erken, benimle bu şekilde konuşamazsınız.” cevabını vermiş; Şüphelinin agresif tutumlarına son vermemesi üzerine diğer İnfaz Koruma Memurları tartışmayı sonlandırmaya çalışmışlardır. Ancak, PEHLİVAN KAYIT İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜRKEN ŞÜPHELİ, MÜVEKKİLİN ARKASINA YANAŞARAK SIRTINA 2 KEZ SERT ŞEKİLDE VURMUŞTUR. Pehlivan maruz kaldığı şiddete ve kötü muameleye karşılık vermedi; şüpheliyi uyararak, hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylemekle yetindi.

Yürütülecek etkili bir soruşturma neticesinde öncelikle, Şüphelinin kimliğinin ve fiilin tespiti amacıyla Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na müzekkere yazılarak Müvekkilin Cezaevi’ne girişinden, koğuşuna gidene kadar olan tüm (farklı açılarda dahil) kamera kayıtlarının “saniye saniye” dosyaya celbini ve tarafımıza verilmesini,

Şüpheli hakkında yürütülecek soruşturma neticesinde kamu davası açılmasını vekaleten arz ve talep ederiz.