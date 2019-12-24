Bakırköy'de lise öğrencisi okul çıkışında bıçaklandı, durumu ağır

Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi ve Ataköy Anadolu Lisesi'nden öğrenciler arasında 'bakış' nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada, olayla ilgisi bulunmayan bir liseli bıçakla yaralandı.

10. Sınıf öğrencilerinin, Bakırköy Ataköy Anadolu Lisesi’nden bir grup arkadaşını çağırması üzerine giderek büyüyen, 19 Aralık perşembe günü okul çıkışı çıkan kavgada her iki okuldan da yaralananlar oldu. Ataköy Anadolu Lisesi 10.sınıf öğrencisinin Yahya Kemal Beyatlı Lisesi 12. Sınıf öğrencisi tarafından burnu kırıldı. 20 Aralık cuma günü tekrar kavgaya gelen grup, kendilerini darp eden ve burnunu kıran öğrencileri bulamayınca, olayla alakası olmayan içlerinde bulunan Berhan T. yi ve iki başka genci darp etti.

Profesyonel halk oyunu dansçısı olan Berhan T. kaçarken sırtından iki kere bıçaklandı ve aldığı darbe akciğerlerine zarar verdi. Bıçaklayan öğrencilerin kaçmasının ardından etraftaki öğrenciler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi ve Berhan sağlık ekiplerince Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Berhan T.'nin Temel yaşam fonksiyonlarının sürdüğü ancak akciğerlerindeki sorundan dolayı hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Berhan T.’yi bıçaklayan Baran Ç. gözaltına alındı. 18 yaşından küçük olan şüpheli için ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verildi. Adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldığını Berhan T.’nin ailesi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yaralanan Berhan T.'nin hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle ailenin ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Baran Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince yeniden gözaltına alınan Baran Ç.’nin yarın Bakırköy Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

Okul öğrencilerinden aldığımız bilgiye göre Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi müdür yardımcısı tek tek sınıfları dolaşarak bu konu hakkında basına veya dışarıya bilgi verilmemesini, konu hakkında öğrencilerin aralarında da konuşmamasını istedi.

Baran Ç.'nin bir çeteye liderlik ettiği ve bu çetenin daha önce de başka gençlere saldırılar düzenlediği de iddialar arasında.