Bakırköy'de ahşap bina alev alev yandı

Bakırköy'de 2 katlı ahşap bina alev alev yandı.

Bakırköy'de iki katlı bir ahşap binada henüz bilinemeyen bir nedenle başlayan yangın, yan binaya da sıçradı. İki binada alevlerin yükseldiği yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Yangın sonucu iki binada da hasar oluştu.

Yangın, Cevizlik Mahallesi Reyhan Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap bir binada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında yükselen alevler yan binayı da tutuşturdu. Alevleri görerek korkuya kapılıp sokağa dökülen mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Merdivenli itfaiye aracının sokakların darlığından yangın yerine giremediği görüldü. Bazı itfaiye ekipleri, yakın binadaki daireye girerek müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken her iki ahşap binada hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.