Bakan 'süreci durdurduk' dedi ama ağaç kesimi 4 gün önce yeniden başladı

Çanakkale Kirazlı'da altın madeni için yüzbinlerce ağacın katledilmesinin ardından Bakan Kurum 'süreci durdurduk' açıklaması yaptı. Ancak maden arama çalışmalarının durdurulduğu bölgede yapılan ağaç kesiminin Orman İşletme Müdürlüğü’nün bilgisi dahilinde dört gün önce yeniden başladığı ortaya çıktı.

Çanakkale Kirazlı'daki ağaç ve çevre katliamıyla ilgili çelişkili açıklamalar ve haberler kafa karıştırıyor.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan’ın eleştirisine yanıt olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan "süreci durdurduk" yanıtı gelmişti.

Ancak 8 Kasım tarihinde Bianet’te çıkan habere göre Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, maden arama çalışmalarının durdurulduğu bölgede yapılan ağaç kesiminin Orman İşletme Müdürlüğü’nün bilgisi dahilinde yeniden başladığını söyledi.

AĞAÇ KESİMİNE NEDEN DEVAM EDİLİYOR?

Bakan Murat Kurum “Biz de doğamızı, çevremizi herkes gibi korumak istiyoruz. Bize bırakılmış emanetleri çocuklarımıza en iyi şekilde koruyarak aktarmak istiyoruz ki bu çerçevede zaten bu süreci de durdurduk” demesine rağmen madencilik ruhsatı yenilenmemiş bu alandaki orman kesim izninin neden yenilendiği ve ağaç kesimine devam edildiğinin akla uygun bir açıklaması henüz yapılmış değil.

Bianet haberinde şirketin maden arama ruhsat süresinin dolduğunu ve firmanın faaliyetlerini durdurduğunu belirten Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, "Kesim alanına çağırdığımız güvenlik kuvvetleri kesimin Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde olduğunu olduğunu söyledi. İdare adına özel bir şirket marifeti ile gerçekleştiriliyormuş. Bu nedenle hiçbir işlem yapmadılar" dedi.

