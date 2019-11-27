Bağımlılık yapıcı ilaçların amaç dışı kullanımı 4 kat arttı

Türkiye’de kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların amaç dışı kullanımı 2018 yılında önceki yıla göre 4 kat arttı. Madde bağımlılığı tedavisi görenlerin sayısında da dikkat çekici artış var.

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin (TUBİM) Genel Nüfus Araştırması 2019 raporuna göre, kırmızı ve yeşil reçeteyle verilen ve bağımlılık yapıcı özelliği bulunan ilaçların amaç dışı kullanımı 2018'de bir önceki yıla göre yaklaşık 4 kat arttı.

Raporda 2017 yılında amaç dışı kullanılan kırmızı ve yeşil reçeteli tablet sayısının 539 bin 602 adet olduğu, bu sayının 2018'de 1 milyon 973 bin 636 tablete çıktığı belirtildi.

DHA’nın haberine göre İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zozan Padel, yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlara, sahte reçete yoluyla ulaşılmaya çalışıldığını belirtti. Padel "Eczacılar olarak biz, ilacın ya da reçetenin sahte olduğunu fark ettiğimiz zaman genelde doktorlarla temasa geçip teyit almaya çalışıyoruz. Bu her zaman çok mümkün olmuyor” dedi.

26 ilde, 42 bin 754 kişi ile yapılan araştırmaya göre 2018 yılında ayakta madde bağımlılığı tedavisi gören kişi sayısında da dikkat çekici bir artış var. Sayı 2017 yılında 211 bin 126 kişi iken 2018 yılında 251 bin 593 kişiye yükseldi.

Raporda dikkat çeken bir diğer başlıksa 2018 yılında metamfetamin olay sayısının bir önceki yıla göre yüzde 68, yakalanan şüpheli sayısının da yüzde 73 artış göstermesi.

