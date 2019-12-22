BAA Dersim'de Türkiye'de uyuşturucu sorununu tartıştı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Dersim’de 'Türkiye’de Uyuşturucu Sorunu' başlıklı oturum düzenledi.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Dersim’de “Türkiye’de Uyuşturucu Sorunu” başlıklı bir etkinlik düzenledi.

Dersim Belediyesi ile birlikte düzenlenen etkinlikte Uzm. Dr. Cem Taylan Erden ve Doç. Dr. Tolga Binbay BAA’nın Nisan ayında yayınladığı raporu paylaştılar. Uyuşturucu madde kullanımının tarih içinde egemen sınıflardan emekçi sınıflara yayıldığı belirtilen etkinlikte kapitalizmle birlikte uyuşturucunun hem büyük bir pazara hem de önemli bir toplum sağlığı sorununa dönüştüğü vurgulandı. Türkiye’de özellikle genç yaş grubunun risk altında olduğu belirtildi ve alınan önlemlerin tam da egemen bakış açısı gibi parçalı ve konunun özünü örten bir içeriğe sahip olduğu paylaşıldı. Etkinlik toplumun madde kullanımı, beden kültürü ve tarih bilinci için nasıl bilgilendirileceğinin tartışılmasıyla sona erdi.

Etkinliğe Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da katıldı.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Dersim’de düzenleyeceği bir sonraki etkinlikte 18 Ocak tarihinde Erhan Nalçacı, Ali Somel, Burçak Özoğlu ve Fatma Pınar Aslan’ın katılımıyla Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu gerçekleşecektir.

