AYM'den 'biber gazı' kararı: 40 bin lira tazminat...

AYM, Soma faciası protestosunda yüzlerine polis tarafından biber gazı sıkılan iki kadına tazminat ödenmesine hükmetti.

Soma faciasını protesto etmek isterken, Güvenpark’ta yüzlerine biber gazı sıkılan iki kadın Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Davayla ilgili kararını açıklayan AYM, savcılığın ne kamera görüntülerini araştırdığını ne de polisler hakkında özenli soruşturma yürüttüğünü belirtti.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, AYM, eylemde yaralanan Betül Öztürk Gülhan ve Sıla Koç'a devletin 20'şer bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

AYM kararında, emniyet güçlerinin muhalif fikirlere saygı göstermesi gerektiği de belirtildi.