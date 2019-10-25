ABD Arkansas'ta geyik avına çıkan bir adam, öldürdüğünü zannettiği geyiğin tekmelemesi sonucunda öldü.

ABD'nin Arkansas eyaletindeki Yellville bölgesinde geyik avına çıkan 66 yaşındaki avcı, öldürdüğünü zannettiği geyik tarafından öldürüldü.

İsminin Thomas Alexander olduğu öğrenilen adam, ağızdan dolmalı silahıyla vurduğu geyiği kontrol etmeye gittiğinde yaralı geyiğin tekme darbeleri sonrası öldü.

Sputnik'te yer alan habere göre, Arkansas avcılık komisyonu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Bu komisyon için 20 yıldır çalışıyorum, ve bu olay meydana gelen en ilginç şeylerden biriydi" ifadesini kullandı.