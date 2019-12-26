Ataşehir Belediye Başkanı yargılandığı davada beraat etti

Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin, imar mevzuatına aykırı inşa edilen yapılara ilişkin yıkım kararlarını uygulamadığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraatına karar verildi.

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İlgezdi katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Mahkeme hakimi İsmail Malay, suça konu parsellerde inşa edilen taşınmazların imar mevzuatına uygun hale getirildiğine yönelik dosyaya belge sunulduğunu tutanağa geçirdi.

Söz verilen İlgezdi'nin avukatı İnan Bektaş, dosyada tüm eksikliklerin tamamlandığını belirterek, suça konu parsellerde inşa edilen taşınmazların imar mevzuatına uygun hale getirildiğinin belli olduğunu söyledi.

Diğer sanık avukatı Ebru Özduran da müvekkilinin beraatına karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, İlgezdi'nin üzerine atılı "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Erol Dolu'nun yaptığı şikayet üzerine Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İddianamede, şikayete konu iddianın Küçükbakkalköy mahallesi 237 pafta, 2015 ada, 1-12 parseller üzerine imar mevzuatına aykırı olarak yapı inşasına, taşınmazların imar planında ticaret alanında kalan kısmına özel sağlık tesisi inşa edilmesine, yine taşınmazların imar planında konut alanında kalan kısımlarına da iş merkezi yapılmasına göz yumduğu ve yıkım kararını uygulamadığı şeklinde olduğu aktarılmıştı.

Yine Barbaros mahallesi 221 pafta, 2936 ada 4 parsel sayılı taşınmazın üzerine inşa edilen alışveriş merkezinin mevzuata aykırı olarak birinci bodrum katının ticari birim olarak, 1, 2, 3 ve bodrum katların da otopark olarak düzenlenmesine göz yumulduğu ve yıkım kararının uygulanmadığı yönünde şikayet yapıldığı kaydedilmişti.

İlgezdi'nin yıkım kararlarını yerine getirmemek suretiyle görevi kötüye kullanma suçunu işlediği savunulan iddianamede, İlgezdi'nin 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.