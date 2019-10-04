Asılı halde bulunan 9 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde dün akşam saatlerinde 9 yaşındaki bir çocuk Acısu Mezarlığı’nın kapısına asılı halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çocuğun Suriye uyruklu 9 yaşındaki ilkokul 5. sınıf öğrencisi Vail El S. olduğu tespit edildi.
Küçük çocuğun cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edilen Vail El S.’nin cenazesi yine Acısu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.