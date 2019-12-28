Artık ilaç tekelleri ve hekimler de uyuşturuculara bağlı ölümlerden sorumlu

ABD’de yapılan yapılan bir araştırma, ilaç tekellerinin pazarlama stratejilerinin opioite bağlı ölümlerdeki artıştan sorumlu olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, ilaç firmaları, özel olarak ABD'li hekimlere opioit promosyonu da sağlıyor.

Opioitler haşhaştan elde edilen bir ilaç grubudur. Ağrı kesici, uyuşturucu ve anestetik etki gösterirler.

Bugün tıpta kullanılan opioit sayısı 20 kadardır. En bilinenleri morfin, eroin, kodein, metadon, meperidin, pentazosin, fentanildir.

YOKSULLAR MORFİN VE BENZERLERİNİ DAHA ÇOK KULLANIRLAR

Opioit bağımlılığı ile değişik sosyoekonomik faktörler arasında ilişki var.

Yoksulluk, ebeveynlerin boşanmış ya da ölmüş olması en önemlileri. Opioit bağımlılığı düşük sosyoekonomik sınıflarda daha yüksek.

OPİOİTLERİN AŞIRI DOZDA REÇETE EDİLMESİ ARTIYOR

ABD’de opioit kullanımı ve buna bağlı ölümler artıyor, ama aşırı doz opioit kullanımında ve ölümlerde son zamanlarda bir başka faktör daha devrede:

Hekimlerin opioitleri aşırı dozda reçete etmesi. Ölümlerin %40’ı buna bağlı.

Opioitlerin reçetelenmesi, bugün 2000’lerin başına göre üç kat daha fazla.

HEKİMLERİN AŞIRI DOZ OPİOİT REÇETE EDİLMESİNDEN TEKELLER SORUMLU

ABD’de yapılan ve 2019 yılı başında JAMA dergisinde yayımlanan bir makale ise ilaç tekellerinin pazarlama stratejilerinin opioite bağlı ölümlerdeki artıştan sorumlu olduğunu ortaya koydu. Araştırma tüm ABD’yi kapsıyor.

Tekeller hekimleri etkilemeye özel önem veriyorlar. 2013-2015 arasında ABD’deki hekimlerin yaklaşık %8’i opioitle ilişkili bir promosyon faaliyetine maruz kaldı.

İlaç firmaları hekimlere yönelik opioit promosyonunu daha zengin, ancak işsizlik oranının daha yüksek olduğu yerleşim yerlerine yoğunlaştırıyorlar.

Firmaların opioit promosyonu yaptıkları hekim sayısı ve promosyon için hekim başına harcadıkları para arttıkça, hem hekimlerin aşırı doz opioit reçete etmesi hem de buna bağlı ölümler artıyor.

ABD’de 2017’de aşırı doz opioit reçete edilmesine bağlı 40.000 ölüm oldu.

TEKELLER DAHA ÇOK MORFİN VE TÜREVİ YAZSINLAR DİYE HEKİMLERE 10 MİLYONLARCA DOLAR HARCIYOR

Firmaların 2013-2015 döneminde hekimlere opioit promosyonu için yaptıkları harcama 39,7 milyon Dolar. Bu faaliyet 2208 yerleşim yerinde 67.507 hekimi kapsamış. Yani hekim başına 588 Dolar harcama yapılmış.

Hekimlere yönelik promosyon faaliyetleri, yemek, yolculuk, danışmanlık, eğitim ücretlerinin karşılanması şeklinde oluyor.

Yalnızca Utah eyaletinde opioit firmalarının hekimleri etkilemek için 1 milyon Dolar harcadığı bildiriliyor. Bir hekim, firma promosyonu olarak 3 yılda 100’den fazla öğle yemeği yediğini belirtiyor.

Araştırmacılar, firmalar çok daha fazlasını kazanmamış olsalardı bu parayı harcamazlardı diyorlar.

KAYNAKLAR

https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-opioid-analjezikler-36044.html

https://www.e-psikiyatri.com/kategori/opiat-bagimliligi

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2720914?gue...

https://www.wired.com/story/pharma-spending-on-doctors-is-correlated-wit...