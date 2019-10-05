Arap Birliği'nden Bağdat yönetimine 'diyalog' çağrısı

Arap Birliği, Irak'ta devam eden protestoların nedenlerini ortadan kaldıracak 'gerçek bir diyalog' çağrısında bulundu.
Cumartesi, 05 Ekim 2019 20:41

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın çeşitli kentlerinde ay başından bu yana devam eden ve  100 kişinin yaşamını yitirdiği yönetim karşıtı protestolarda sükûnet ve protestoların nedenlerini ortadan kaldıracak diyalog çağrısı yapıldı.

Rudaw!ın haberine göre, Bağdat ve ülkenin güney illerindeki gelişmelerin endişe ile takip edildiği aktarılan açıklamada, gösterilerde can kayıpları yaşanmasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.