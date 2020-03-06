Antalya'da 'Küba'da ve Türkiye'de emekçi kadınların durumu' etkinliği

Antalya'da yarın 'Küba'da ve Türkiye'de Emekçi Kadınların Durumu' başlıklı etkinlik düzenliyor. Etkinlikte Küba Cumhuriyeti Başkonsolosu Yaumara Williams ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği başkanı Av. Müjde Tozbey Erden konuşacak.

soL - Haber Merkezi