Antalya'da 'Küba'da ve Türkiye'de emekçi kadınların durumu' etkinliği

Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, Antalya'da "Küba'da ve Türkiye'de Emekçi Kadınların Durumu" başlıklı bir etkinlik düzenlenecek.
Jose Marti Küba Dostluk Derneği ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin birlikte düzenleyeceği etkinliğin konuşmacıları Küba Cumhuriyeti Başkonsolosu Yaumara Williams ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği başkanı Av. Müjde Tozbey Erden olacak.
Etkinlik 7 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da, Karaalioğlu Parkı içinde yer alan Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.