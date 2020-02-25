Antalya ve İzmir'de yurttaşlar faturalara itiraz etti

Antalya Bahçelievler Mahallesi'nde ve İzmir Çeşme'de yüksek faturalara karşı bir araya gelen yurttaşlar itiraz dilekçelerini teslim etti.

AKP'nin ve şirketlerin fatura soygununa karşı yurttaşların itirazları sürüyor.

Antalya'da geçtiğimiz günlerde Güzeloba Mahallesi'nde CK Akdeniz’e iletilen itiraz dilekçelerinin ardından bugün de Bahçelievler Mahallesi sakinleri Milli Egemenlik Caddesi CK Akdeniz şubesi önünde bir araya geldi. Faturalara karşı itiraz dilekçelerini dolduran mahalle sakinlerinin yaptıkları basın açıklamasında elektrik, su, doğalgaz gibi temel gereksinimlerin özelleştirmelerle yurttaşlar için ağır yükler haline getirildiği vurgulandı.

Açıklamanın ardından elektrik faturalarına yapılan itiraz dilekçeleri kuruma teslim edildi.









İZMİR'DE DE İTİRAZLAR SÜRÜYOR

İzmir Çeşme'de yaşayan yurttaşlar da fatura soygununa karşı buluştu.

Çeşmeliler verdikleri itiraz dilekçelerinde, elektrik kullanımının en temel insan haklarından olduğunu, kamusal olarak ücretsiz sağlanması gerektiğini, bir ailenin asgari temel ihtiyacını karşılayacak miktarlardaki tüketimlerin faturalara yansıtılmaması gerektiğini bildirdi.

Faturaları ödememenin bir hak olduğu belirtilen dilekçelerle, ödenmeyen faturalar nedeniyle elektriklerin kesilemeyeceği, açma kapama bedeli talep edilemeyeceği ifade edilerek haksız ve yüksek fatura bedellerinden kaynaklanan hak ihlalinin sona erdirilmesi talep edildi ve Gediz Elektrik şubesine itirazlar teslim edildi.