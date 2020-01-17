Ankara'da bir otelden çevreye ateş açan kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Ulus semtinde bir otel odasından çevreye ateş açan Yasin B. gözaltına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Ankara'nın Ulus semtinde bir otelin penceresinden çevreye ateş açan Yasin B. adlı kişi gözaltına alındı.

Olayda ölen ve yaralanan olmazken sokakta park halinde bir otomobilin kurşun isabet etmesi sonucu hasar gördüğü belirlendi.

İstanbul'dan Ankara'ya iş görüşmesi için gelen Yasin B. saat 15.30 sıralarında, iddiaya göre araç kiraladığı şirketle yaşadığı anlaşmazlık sonucu Ulus'ta konakladığı otelin odasında pencereye çıkıp çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Olay sırasında çevrede büyük panik yaşanırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Otelin önünde ve çevresinde güvenlik önlemi alan polisin ateş etmeye devam eden Yasin B.'yi telefonla arayarak ikna etmeye çalıştığı ve kısa süre sonra Yasin B.'nin ikna edilerek odaya giren özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

VALİ: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK MEYDANA GELMEDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Altındağ ilçemiz Ulus- Anafartalar bölgesinde etrafa rastgele ateş açan kişi, güvenlik kuvvetlerimizce yasal işlem yapılmak üzere gözaltına alınmış olup, herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir" dedi.