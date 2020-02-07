Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, yardımcısını görevden aldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Terör Suçları Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu başsavcı vekili Ender Coşkun’u Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’na atadı. 'Görevden el çektirmenin perde arkasında medyada başsavcı vekilinin adının ön plana çıkmasının etkili olduğu' ileri sürülürken, Coşkun geçtiğimiz hafta Bylock soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sabah gazetesi muhabiri Tülay Canbolat’ın tutuklanmasının ardından izne ayrılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara Adliyesi’nde görev yapan savcılara ilişkin iş bölümünde dün, değişikliğe gitti. Yeni iş bölümüyle, Terör Suçları Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu başsavcı vekili Ender Coşkun görevden alındı. Coşkun’a, Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu ile Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’nun sorumluluğu verildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Coşkun’un görevden alınmasında “başsavcı Kocaman ile yaşadığı tartışma” etkili oldu. Tartışma konusu olayın ise “istinaf tarafından tahliye edilen eski Korgeneral Metin İyidil’in yeniden tutuklanması sürecinin olduğu” belirtildi. Başta A Haber olmak üzere televizyon kanallarında tutuklanma operasyonunda Ender Coşkun’un rolü anlatıldı. Bu aşamada başsavcı Kocaman’ın adı ise geri planda kaldı.

Ankara’da 4 Şubat'ta gerçekleştirilen ve Sabah gazetesi muhabiri Tülay Canbolat’ın tutuklanmasıyla sonuçlanan Bylock soruşturması krize dönüşmüştü. Soruşturmayı yürüten Anayasal Suçlarla Mücadele Bürosu’ndan sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Ender Coşkun dün itibarıyla izine ayrılmıştı.

TAYYAR DA ÖVMÜŞTÜ

Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın da sosyal medya hesabından Coşkun’u överek, “Metin İyidil operasyonu sabah 04.00’e kadar sürmüş. Operasyonu yürüten Ankara Başsavcı Vekili Ender Coşkun ve ekibini kutluyorum. Coşkun, aynı zamanda Arınç’ın damadıyla ilgili temyiz dosyasını hazırlayan savcı. Yemeye çalıştılar ama kursaklarında kaldı. Mücadeleye devam” paylaşımında bulunmuştu. Tayyar başsavcıdan ise hiç bahsetmemişti.

BAYRAK KRİZİ

Bardağı taşıran son damlanın ise Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Loannis Lagos hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 31 Ocak’ta soruşturma başlatması haberinin olduğu kaydedildi. Bazı haber kanallarında bu soruşturmanın Ender Coşkun’un talimatıyla başlatıldığı duyuruldu. Bunun üzerine de başsavcı Kocaman’ın, adliyede aradığı Coşkun’a, “Burada başsavcı benim, soruşturmaları ben başlatırım” diyerek yetkisini anımsattığı ve haberlerde Coşkun’un ön plana çıkmasını sert ifadelerle eleştirdiği ifade edildi. Bu sözlere sessiz kalmayan Coşkun’un ise kendisinin bu şekilde azarlanmasına tepki gösterdiği belirtildi. “Yüksek sesli” yaşanan tartışma sonrasında Ender Coşkun’un, Ankara Başsavcılığı’nın gazetecileri bilgilendirmek için oluşturduğu whatsapp grubundan çıktığı, ardından HSK’ye izin dilekçesi gönderdiği kaydedildi. Ancak HSK izin vermeyince Coşkun, 3 günlük rapor aldı. Coşkun, HSK’den de tayin istedi. Bu gelişmelerden sonra başsavcı Yüksel’in Ender Coşkun’u görevden aldığı iş bölümü değişikliği yaşandı. Coşkun, başta KPSS olmak üzere FETÖ’nün kopya girişiminde bulunduğu ÖSYM sınavlarına ilişkin soruşturmaların da sorumluluğunu yürütüyordu.