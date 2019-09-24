Ankapark'ta maaşları ödenmeyen işçilerden biri oyuncakların tepesinde eylem yaptı

Ankapark'ta verilen maaş sözlerinin bir türlü tutulmaması sonrası bir işçi parktaki oyuncaklardan birinin tepesine çıkarak eylem yaptı. İşçiler aylardır verilen maaş sözlerinin tutulmamasına tepkili.

Ankapark'ta verilen maaş sözlerinin bir türlü tutulmaması sonrası bir işçi parktaki oyuncaklardan birinin tepesine çıkarak eylem yaptı.

İtfaiye ve ambulansların olay yerine gelmesi sonrası ikna edilen işçi eyleme son verdi.

İşçiler aylardır verilen maaş sözlerinin tutulmamasına tepkili.

Olaya ilişkin soL'a bilgi veren bir işçi, eylem yapan işçinin maaş talebine küfürle yanıt verildiğini ve bunun üzerine işçinin eylem yaptığını söyledi.

soL'a konuşan işçi, "İnsanlar artık mağdur durumda. Kimi kirasını, kimi kredi kart borçlarını ödeyemiyor" dedi.