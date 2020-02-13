'Ankapark tasfiye edilmeli, kamu zararı Gökçek'ten tazmin edilmeli'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamada 'Ankapark tasfiye edilmeli, kamu zararı Gökçek'ten tazmin edilmelidir. Kent suçu işleyen Gökçek ve dönemin meclis üyeleri hakkında bir kez daha suç duyurusunda bulunuyoruz' denildi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi yaptığı basın açıklamasında büyük kamu zararlarına neden olan, bilimi ve tekniği reddeden Gökçek dönemi politikalarının iflas ettiğini belirtti.

Açılan davalar sonucu Demir Kafes alanına ilişkin 7. plan değişikliğinin de iptal edildiğini, YDA İnşaat tarafından yapılan rezidansın kaçak yapı konumuna düştüğünü açıklayan Mimarlar Odası Ankara Şubesi "Bu yapı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ivedilikle mühürlenmelidir" dedi.

Yapılan açıklamada Ankapark'ın da sonunda meslek odalarının dediği noktaya geldiği ve kapatıldığı belirtilerek "Ankapark tasfiye edilmeli, kamu zararı Gökçek'ten tazmin edilmelidir. Kent suçu işleyen Gökçek ve dönemin meclis üyeleri hakkında bir kez daha suç duyurusunda bulunuyoruz” denildi.

CANDAN: HUKUKUN ARKASINDAN DOLANARAK BİNALAR TAMAMLANDI

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen düzenledikleri basın toplantısında kent suçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Candan, “Demir Kafes 7. Plan da iptal edildi, Ankapark kapandı. Kent suçları ortadan kaldırıldığı zaman rant düzeni ortadan kaldırılacak. Haklılığımız yargı kararlarıyla bir kez daha tescillenmiştir” dedi.

Togo ikiz kuleler tartışmaları yaşanırken Demir Kafes olarak bilinen ve YDA Center'a dair de iptal kararı verileceğini söylediklerini belirten Candan "Bu karar dün itibariyle bize tebliğ edildi hem plancıların hem de bizim davamızda iptal kararı verilmiş oldu" dedi.

Planlar iptal edilmesine rağmen hukukun arkasını dolanarak binanın tamamlandığını belirten "Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, bugün itibariyle Melih Gökçek yönetimi ve o dönem bu sürece karar veren belediye meclis üyeleriyle ilgili bir kez daha suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.

ANKAPARK TASVİYE EDİLSİN

Candan, “Ankapark sonunda mimarlar odasının ve meslek odalarının dediği noktaya geldi ve kapatıldı" dedi. AOÇ kanuna ve Mustafa Kemal Atatürk’ün şartlı bağışına aykırı bir şekilde inşa edilen Ankapark'ın bir yolsuzluk örneği ve Ankara’nın kara deliği olduğunu ifade eden Candan "Ankaralı’nın hakkı gasp edilerek bir metre bile metro yapmadan 750 milyon dolarlık bir metal tarlası inşa edilmiştir" dedi.

Candan, daha önce Ankapark’a ilişkin yaptıkları uyarıları da hatırlatarak, şöyle konuştu:

'O 750 MİLYON DOLARI ÖDEYECEKLER'

“O dönem Ankapark’ın bu süreci kaldıramayacağını da hesabını yapmıştık. Buranın kendi maliyetinin karşılayabilmesi için giriş ücretinin 50 lira olması ve 18 milyon kişinin ziyaret etmesi gerektiğini söylemiştik. Burası iflas eder kapanır demiştik ve işletilemedi. İşçilerin maaşı ödenemedi, halkımız gitmedi ve kapandı. AOÇ arazinde hukuksuz bir şekilde bilim ve teknik reddedilerek inşa edildiğini de ifade etmiştik. Ankapark tasfiye edilmelidir, kamu zararı Gökçek'ten tazmin edilmelidir. O 750 milyon doları ödeyecekler. Büyükşehir Belediyesi de bu 750 milyon dolarla AOÇ’de amacına uygun kullanımlar yapmalı, hayvanat bahçesini yeniden açmalı. Oradaki oyuncakların da bakımını yapıp parçalasınlar Anadolu’nun en ücra köşelerine göndersinler, Anadolu’nun çocukları oynasın. Ankapark tasfiye edilsin, AOÇ amacına uygun hale getirilsin. 2023’te Ankara Cumhuriyetin 100. yılını karşılayacak. AOÇ, Başkent’in 100. yılında Ankara’nın yüz akı olarak gün yüzüne çıkarılmalıdır. Ankapark tasfiyesi de bunun ilk adımı olmalıdır. Yaşananlar bir kez daha Mimarlar Odası’nın söylediklerini gerçekleşmiş olduğunu ortaya koydu. Gökçek ve bilimi rehber etmeyenler hakkında bir kez daha suç duyurusunda bulunuyoruz. Gökçek mahkeme karşısına çıkana kadar bundan vazgeçmeyeceğiz.”

Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen ise, gelen yargı kararlarıyla birlikte yerel yönetimlerin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini söyledi. Evirgen "Ancak bu görevin, merkezi iktidarın beslediği sermaye çevreleriyle ciddi bir çatışmayı doğuracağı görülüyor" dedi. Bütün bu kent suçlarının "teknik elemanından orayı alan mal sahibine, buna izin veren yerel yönetime ve merkezi yönetime kadar" bir bütün halinde tartışılması gerektiğini söyleyen Evirgen "TOGO ile başlayan süreçle birlikte umarım Eskişehir yolundaki bütün rant birer birer ortaya çıkarılacak. Büyükşehir Belediyesi’nin gerekeni yapacağı, bizim davalarımızın sonuçlanacağı, Gökçek ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusu yaptığımızda yargılanacakları yeni bir dönemi bekliyoruz" dedi.

'TOPLUMCU BELEDİYECİLİK KAVRAMI DAHA DA ANLAM KAZANIYOR'

Evirgen Ankapark'ın kapatılmış olmasının sevindirici olduğunu ancak ciddi bir kamu israfına neden olması açısından da üzücü olduğunu dile getirdi. "Gökçek kendi hayal dünyası için 750 milyon dolar gibi bir rakamı, Ankara’nın kaynaklarını israf etti" diyen Evirgen şunları söyledi:

"Peki şimdi neler olacak? Yeniden işlevlendirilen bir araziye mi dönüştürülecek? Toplumcu belediyecilik kavramı bu noktada daha da anlam kazanıyor, 2020'lerde 1970’lerdekinden çok daha zor ve meşakkatli, çünkü yalnızca üretmek yetmiyor, geçmişten gelen ciddi hataları düzeltmek gerekiyor. Ankara’nın hak ettiği Başkent kimliğinin yeniden nasıl kazandırılacağı tartışmasını yürütürken, meslek odalarının ve halkın görüşlerine başvurulacağı günleri görmek istiyoruz.”

