TKP'nin Aliağa'da Yeni Mahalle Semt Evi açıldı.

TKP, Semt Evleri'nin bir yenisini İzmir'in işçi havzası olan Aliağa'da açıldı. İlçenin özellikle gemi söküm işçilerinin yaşadığı bölgesi olan Yeni Mahalle'de yapılan açılışa çok sayıda mahalle sakini katılım gösterdi. Açılış öncesinde Semt Evi önünde bir araya gelen mahalleliler, müzikler eşliğinde sohbet ederek, yoldan geçen mahalle sakinlerini, Semt Evi hakkında bilgilendirdi.

TKP İzmir İl Örgütü adına yapılan açılış konuşmasında TKP'nin Semt Evi açılışları sayesinde, mahallelerde dayanışmayı ve umudu yükseltme amacından bahsedildi. Ardından Semt Evleri'nde yapılan etkinlikler hakkında bilgi verilen konuşmada, İzmir'in 10. Semt Evi olan Aliağa Yeni Mahalle Semt Evi'nde yapılması planlanan etkinlik ve kurslardan bahsedildi. Ayrıca TKP'nin, kapitalizmin kullanım ömrünün dolduğuna dair değerlendirmesi açıklanarak, parti dostlarına gönüllü olma çağrısı yapıldı.

Ardından yakın zamanda TKP gönüllüsü olan, gemi söküm işçisi Cemal Bozkurt konuşma yaptı. Gemi söküm şantiyelerinde yaşanan iş cinayetleri ve koşullardan bahseden Cemal Bozkurt, "bizler ölürken, çalışmaya devam etmemizi istedikleri, bizler gün geçtikçe daha da fakirleşirken, patronlarımız daha çok daha çok para kazandıkları için bu düzenin değişmesi gerektiğini düşündüm ve bunu söyleyen partiyi buldum" diyerek sözlerini sürdürdü. Partililerle, bir etkinlik duyurusunun çalışması esnasında tanıştığını ve bu etkinliğe gittiğini anlatan gemi söküm işçisi, o etkinlik sonunda gönüllü olduğunu anlatarak, katılanlara aynı çağrıyı bu kez kendisi yaptı.

