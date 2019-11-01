Alevi Kültür Dernekleri'nden camii ve namaz dayatmasına tepki

Alevi Kültür Dernekleri, Kars'ta Alevi köyüne camii dayatmasına ve Adıyaman'da alevi çocuklarının namaz kılmaya zorlanmasına karşı bir açıklama yayımlayarak yapılan baskıları kınadı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Aşağısallıpınar köyünde cami talebi olmamasına rağmen ilçe kaymakamının cami yapılması için köylülere dayatmada bulunması üzerine Alevi Kültür Dernekleri (AKD) bir açıklama yayımlayarak AKP hükümetini kınadı.

Cem evlerinin ibadethane kabul edilmesi taleplerini tekrarlayan Dernek, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak verilen sözlere uyulmadığını vurguladı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir lisede de Alevi çocuklara zorla namaz kıldırmak istenmesi üzerine AKD Genel Başkanı Doğan Demir ve beraberindeki heyet ilçeye giderek incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan dernek, Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Özbay ve rehber öğretmen Gökhan Öksüz hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Adıyaman Valiliğinin konuyla ilgili soruşturma başlattığı bilgisini alan dernek süreci takip edeceğini açıkladı. Dernek çocukların namaza zorlanamayacağını belirterek din dersinin zorunlu ders olmaktan çıkarılması taleplerini bir kez daha yineledi.