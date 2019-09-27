Alanya'da hakkında uzaklaştırma kararı olan erkek, boşanmak isteyen eşini öldürdü

Antalya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hilmi Yılmaz, boşanmak isteyen eşi Gülseren Yılmaz'ı zorla girdiği babasının evinde bıçaklayarak öldürdü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hilmi Yılmaz (43), boşanmak isteyen ve babasının evinde ikamet eden Gülseren Yılmaz'ı (32) bıçaklayarak öldürdü. Ağır yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirirken, Hilmi Yılmaz jandarma karakoluna giderek teslim oldu.

Hakkında bir buçuk ay önce uzaklaştırma kararı verilen Yılmaz, eve gizlice girip, kapıyı kırmış.

Sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Gülseren Yılmaz'ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesine alınan Gülseren kurtarılamadı.

Bir süre sonra jandarma karakoluna giderek teslim olan Hilmi Yılmaz'ın kayınpederini arayarak kızını öldürdüğünü söylediği belirtildi.

DAHA ÖNCE DE BIÇAKLAMAYA ÇALIŞMIŞ

Gülseren Yılmaz'ın 4 ay önce eşinin kendini bıçaklamak istemesi üzerine ayrılmak istediğini söyleyip, uzaklaştırma kararı aldırıyor. Çocuklarıyla birlikte ailesinin evine taşınıyor. Sürekli ölüm tehditi alan Gülseren Yılmaz, polise çok kez şikayette bulundu.