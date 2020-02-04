AKP'li Çelik: İdlib'de Avrupa Türkiye'nin uyarılarını dikkate almalı

AKP Sözcüsü Çelik İdlib konusunda 'Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa bütün Avrupa'yı daha büyük şekilde etkisi altına alacak bir göç tehlikesinin olduğu konusunda herkese uyarılarımızı yapıyoruz' dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'nin MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Çelik, İdlib gündemine ilişkin "Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa bütün Avrupa'yı daha büyük şekilde etkisi altına alacak bir göç tehlikesinin olduğu konusunda herkese uyarılarımızı yapıyoruz" dedi.

AKP Sözcüsü Çelik "Rejim mutabakata uygun davranmamıştır. Türkiye, Astana mutabakatları çerçevesinde garantör ülke olarak üzerine düşeni yapmıştır. Rus tarafına iki defa bilgi verilmiştir. Rusya tarafının 'bize haber verilmedi' bilgisi doğru değildir. 54 rejim hedefi tamamen imha edilerek 70'den fazla rejim unsuru imha edildi. Karşılık verilmeye devam edilecek" diye konuştu.

Çelik "Artık reform yapamayan, krizleri fırsata çeviremeyen AB'nin, birliğini koruması konusunda çok büyük güçlükler söz konusudur. Reform yapılamadığı için AB, cazibesini yitirmekte ve dağılma gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır" dedi.

İLKER BAŞBUĞ'UN AÇIKLAMASI

Çelik basın toplantısında İlker Başbuğ'un geçen hafta yaptığı açıklamayı isim vermeden gündeme getirdi.

Başbuğ geçen hafta katıldığı TV programında "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmalarına ilişkin olarak 26 Haziran 2009’da Meclis’ten geçirilen torba yasadaki "asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması"na ilişkin maddeyi getiren siyasilerin araştırılması gerektiğini söylemişti.

Çelik yaptığı açıklamada "Kim ki yüce Meclis’i aşağılamaya çalışıyorsa bunun altında iyi niyet yoktur. Türkiye darbelerden çok çektiği için, darbelere zemin yaratan yasal düzenlemelerin mevzuatımızdan çıkarılması en önemli gündemdi. O dönem önerge satır satır okunup tüm partiler tarafından kabul edildi. 30 gibi suçu kapsayan askerlerin yargılanmasının sağlanması bir devrimdir" diye konuştu.

"Arkadaşlarımız, kendilerini FETÖ terör örgütü mensubu gibi etiketleyen bu yaklaşıma karşı yasal haklarını kullanacaklar" diyen Çelik, "Bir emekli askeri bürokratın ortaya attığı argümanın peşine birtakım yasama mensuplarının takılmasını vahim bir gelişme olarak değerlendiriyoruz" diye ekledi.

KIZILAY ÜZERİNDEN ENSAR'A AKTARILAN 8 MİLYON DOLAR

AKP'li Çelik, Başkentgaz'ın Kızılay aracılığıyla Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar aktarmasına ilişkin soruya ise "Bağışçıyla Kızılay arasında mesele. Çeşitli görüşler ifade edildiğini biliyoruz. Karşılıklı açıklamalar yapıldı. Kızılay ve bağışçıların açıklamalarının üzerine yapacağım bir açıklama yok" diye yanıt verdi.