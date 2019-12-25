AKP’li belediyeden su zammına ‘jest’ örtüsü

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi içme suyuna yüzde 15 zam yaptı. Belediye zam kararını ‘ihtiyaç sahiplerine’ yüzde 30 indirim yapılacağı bilgisini öne çıkararak ‘Büyükşehir’den ‘ihtiyaç sahiplerine’ su jesti’ diye duyurdu.

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin içme suyuna yüzde 15 zam kararını “ihtiyaç sahiplerine su jesti” diye duyurması dikkat çekti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Aralık ayı meclis toplantısında içme suyu fiyatlarının “güncellendiği” belirtildi.

Açıklamada BUSKİ’nin işletme maliyetlerindeki artış nedeniyle içme suyu fiyatlarına “zorunlu olarak" yüzde 15 zam yapıldığı belirtilirken, yaklaşık 44 bin kişiyi ilgilendirdiği açıklanan "ihtiyaç sahipleri" içinse yüzde 30 indirim yapılacağı belirtildi.

Belediyenin açıklamasında içme suyunu yüzde 30 indirimli kullanmasına karar verilen kişiler şöyle sıralandı:

“Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan, 3294 Sayılı Kanun kapsamında fakir ve muhtaç durumda olduğu tespit edilen, öksüz ve yetimler, dullar ve 65 yaşını doldurmuş kişiler ve 2828 Sayılı Kanun kapsamında yoksulluk içerisindeki ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal Ekonomik Destek (SED) alan aileler”…

AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, içme suyuna zammın “yağışların yetersiz kalması ve ekstra yatırımların finansmanı anlamında zorunlu olarak yapıldığını” savundu.

