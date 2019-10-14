AKP'li başkandan yurttaşlara hakaret: Elinizi sıkıyorum, adam yerine koyuyorum sizi

Kocaeli'nin AKP'li Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Diliskelesi’nde atık arıtma tesisinden gelen kokular nedeniyle eylem yapan yurttaşlara hakaret etti.

Kocaeli'nin AKP'li Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Diliskelesi’nde atık arıtma tesisinden 2-3 gündür gelen koku nedeniyle eylem yapan yurttaşlara akılalmaz ifadeler kullandı.

AKP'li Hamza Şayir, eylem yapan yurttaşların yanına giderek önce ellerini sıktı, sonra da skandal ifadeler kullandı. Yurttaşların, “Kaymakam Bey sizden önce geldi, zamanında gelecektiniz” sözü karşısında öfkelenen Şayir, "Terbiyesizlik yapma" ve "Gelir gelmez elinizi sıkıyorum, adam yerine koyuyorum sizi" şeklinde cümleler sarf etti.

Yurttaşların biri ise, Hamza Şayir'e, "Bana bunca insan içinde hakaret ettin, ben davacıyım" dedi.

Yurttaşlarla AKP'li Hamza Şayir arasında yaşanan gerilim, kameralara da yansıdı.