AKP'li başkan yardımcısı yurttaşlara küfür etti

İstanbul Sultanbeyli Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, belediye başkanını istifaya çağıran yurttaşlara küfür etti.

Tapu rayiç bedeline isyan eden Sultanbeyli halkı, AKP Sultanbeyli Belediyesi'ne yürüdü. Açıklanan rayiç bedelinin yüksek olmasına tepki gösteren yurttaşlar, AKP'li Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e istifa çağrısı yaptı. Sultanbeyli Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, ise belediye başkanını istifaya çağıran yurttaşlara küfür etti.





ANKA’nın haberine göre; Sultanbeyli’de vatandaşın mağdur olduğu tapu ve tebligat sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Tapu ve tebligatların dağıtılması mağduriyetin çözüleceği konusunda vatandaşı umutlandırırken rayiç bedelinin yüksek olması tartışmalara neden oldu.

Sultanbeyli Kent Meydanı’nda toplanan yurttaşlar “Başkan istifa” sloganları attı. Öte yandan Sultanbeyli Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, belediye başkanını istifaya çağıran yurttaşlara küfür etti.