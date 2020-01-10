AKP nafakayı sınırlandırmaya hazırlanıyor

Adalet Bakanı Gül ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nafakayla ilgili açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nafakanın kısıtlanmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

"Süresiz nafaka"ya ilişkin bir soru üzerine Gül "Nafakayla ilgili ciddi mağduriyetlerin yaşandığı bizlere de iletilen bir konu. Ömür boyu nafaka hususu bir taraf için gerçekten eziyet" dedi.

Gül şunları söyledi: "Eğer hali vakti yerindeyse kadın da ödüyor. Kadın, erkek diye de bakmamak lazım. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı, öneriler de getirildi. Birçok alternatif olabilir. Ülkelere baktığımızda belli süreleri olanlar var. Hakimin takdirine bırakılan yerler de var. Hakim tarafların durumuna göre kendi karar verebiliyor. Bunların hangisi mümkün, ne şekilde olabilir, bu Meclisin takdirinde olacak bir konu. Ama bunu çözerken aldığı 300-400 lirayla hayatını sürdüren kadının nafakasının elinden alınması da ayrıca yeni bir mağduriyet yaratabilir. Dolayısıyla bu adımı atarken yeni mağduriyetler oluşmasına izin verilmemesi gerekir."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da nafaka düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada "tüm tarafları dinlediğini" belirterek "Nafaka ortalaması 270 lira. Ve bu da çoğu zaman ödenmiyor. Nüfusun yoğunluğu olarak bakıldığında kadınlar daha mağdur. Biz bu konulara kadın-erkek olarak değil, hak ve hukuk temelli bakıyoruz. Sistemde yüzde 10'luk kesim mağdur olduysa, ona da çözüm bulmamız gerekiyor. 'Nafaka süresiz olmasın', 'minimum iki yıl maksimum evli kalınan süre olsun' gibi değişik alternatifler konuşuluyor. Adalet Bakanlığımız ile beraber optimal bir çözüm bulmak için tüm taraflarla istişarelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

