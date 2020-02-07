Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'ndan miting kararı

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 8 Şubat'ta Ankara’da miting yapacak

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu meslek onuru, sağlıkta şiddetin engellenmesi, izin hakkı, hak kayıplarının sona ermesi için ve “şiddetten uzak, sağlıklı ülke geleceği, daha iyi aile hekimliği” sloganıyla tüm sağlık çalışanlarını mitinge davet ediyor.

Türkiye’de 27 bin aile hekimi bulunuyor. Aile hekimleri, özelikle son 5 yıldır artan sağlıkta şiddet problemi başta olmak üzere hak kayıpları gibi çok sayıda sorunlada karşı karşıya.

Genel Sağlık İş’in de aralarında bulunduğu sendika ve dernekler de mitingi destekliyor.