Adana’da sel sularına kapılan 2 kişi kayboldu

Adana’nın Kürkçüler Mahallesi’nde bir araç sel sularına kapıldı. Araçta bulunan 4 kişiden 2’si kurtarılırken, 2 kişi kayboldu.

Adana’da yoğun sağanak sonucu oluşan sele kapılan bir araçta bulunan 2 kişi kayboldu.

Adana merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi’nin D-400 karayoluna bağlantılı kısmında bir araç sel sularına kapıldı.

Araçtaki 4 kişiden 2’si polis ekiplerince kurtarılırken, sel sularına kapılan 2 kişi kayboldu. Kayıp yurttaşları arama çalışmaları AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.

YARIN DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kentte gün boyu etkisini gösteren sağanak nedeniyle merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir’de eğitim ve öğretime yarın (çarşamba) için 1 gün daha ara verildi.

Adana Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji tarafından ilimiz genelinde 23.12.2019’dan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışların etkisinin devam edeceği bildirildiğinden 4 merkez ilçemizde 25.12.2019 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel aynı tarihte izinli sayılacaklardır” denildi.