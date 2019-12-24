Adana’da sel sularına kapılan 2 kişi bulundu

Adana’nın Kürkçüler Mahallesi’nde bir araç sel sularına kapıldı. Araçta bulunan 5 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi suya kapılan araçta mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen ekiplerce araçtaki 2 kişi de kurtarıldı.

Adana’da yoğun sağanak sonucu oluşan sele kapılan bir araçta bulunan 5 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi akıntıyla sürüklenen araçta mahsur kaldı.

Adana merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi’nin D-400 karayoluna bağlantılı kısmında akşam saatlerinde bir araç sel sularına kapıldı.

Araçtaki 5 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtuldu. Sel sularına kapılan araçtaki 2 kişi ise mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen ekipler araçta mahsur kalan 2 kişiyi zodiac ve can simidi yardımıyla kurtardı. Kurtarılan kişiler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

YARIN DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kentte gün boyu etkisini gösteren sağanak nedeniyle merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir’de eğitim ve öğretime yarın (çarşamba) için 1 gün daha ara verildi.

Adana Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji tarafından ilimiz genelinde 23.12.2019’dan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışların etkisinin devam edeceği bildirildiğinden 4 merkez ilçemizde 25.12.2019 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel aynı tarihte izinli sayılacaklardır” denildi.