Adana'da korkunç kaza

Adana'da yol kenarında bulunan kadın cesedinin nasıl öldüğü ortaya çıktı. Genç kadına çarpıp kaçan sürücünün kadının aracının lastiğine sıkışan montunu çıkartıp çöpe atması da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Adana'da Çakaldere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Mehtap Ateş, arkadaşları Murat A. ve Doğan T. ile birlikte otomobille Adana'ya gitmek için yola çıktı. Otomobille il merkezine doğru giderken Ateş, tuvalet ihtiyacının olduğunu söyleyip, arkadaşından otomobili durdurmasını istedi.

ARKADAŞINI KIYAFETİNDEN TANIDI

Araçtan inip uzaklaşan Ateş geri dönmeyince Murat A. inip aramaya başladı. Murat A., Çakaldere mevkisinde yolda ceset parçaları olduğunu fark etti. Kıyafetinden cesedin arkadaşı Ateş’e ait olduğunu anlayan Murat A., durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, genç kadının kimliğini ve üzerine kan bulaşmış fotoğrafını buldu. Genç kadının nasıl öldüğünü araştırmaya başlayan Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kadının trafik kazasına kurban gittiğini belirledi. İncelemenin ardından Mehtap Ateş'in parçalanmış cesedi hastane morguna kaldırıldı. Ateş'in cenazesi yakınları tarafından alınıp Konya'da toprağa verildi.

MONTUNU ÇÖPE ATTI

Güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının kazadan sonra bir istasyona girdiği, burada durup aracını kontrol ettiğinde arka sağ tekerde genç kadının montunun kaldığını görüp bunu çıkartıp çöpe attığı, daha sonra da aracında oluşan hasarı tamir etmeye çalıştığı görüldü. Polis, görüntülerden zanlının aracının Adana Havalimanı'nda olduğunu tespit etti. Polis havalimanına giderek araca el koyarken, zanlının İstanbul'a gittiği saptandı. Polis, kazanın ardından kaçan H.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.