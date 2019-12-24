Adalar’daki at sahiplerine soruşturma

Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilen atların sahipleri hakkında bugün Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Faytonlarla ilgili gündemse sıcaklığını korumaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu son yaptığı açıklamada önümüzdeki yazdan itibaren ulaşımın elektrikli araçlarla sağlanacağını ancak sembolik olarak 35 faytonun işler durumda bırakılması konusunun ön planda olduğunu söylemişti. Öte yandan İBB önünde çadır kuran yurttaşlar Adalar'da tek bir fayton kalmayana, tek bir ata işkence edilmeyene dek İBB önünden ayrılmayacaklarını duyurdu.

Adalar'da karantinaya alınan atların sağlık durumuyla ilgili Adalı halkı ve faytoncular endişeli, yeterli bilgi alamadıkları içinde şikayetçiler.