Açık cezaevinden izinli çıkan mahkum eşini bıçakladı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde açık cezaevinden izinli çıkan Abdürrahim Karazeybek, eşi Gülten Karazeybek’i bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Gülten Karazeybek’in hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde açık cezaevinden izinli çıkan 30 yaşındaki Abdürrahim Karazeybek evinde 24 yaşındaki eşi Gülten Karazeybek'i 20 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.

Ağır yaralanan Gülten Karazeybek komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karazeybek’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olaydan 2 saat sonra polise teslim olan Abdürrahim Karazeybek'in daha önce uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan hüküm giydiği ve açık cezaevine nakledildiği öğrenildi.

