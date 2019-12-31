11 öğrencinin tacizden şikayetçi olduğu öğretmen serbest bırakıldı

11 öğrencinin taciz nedeniyle şikayetçi olduğu öğretmen tahliye edildi.

Amasya’da bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ahmet B isimli öğretmen hakkında 11 öğrenciye yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla iddianame düzenlendi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan çocuklar öğretmen Ahmet B’nin sınıfı kız ve erkek diye ikiye ayırarak cinsel organlarına dokunduklarını, bazen de laboratuvarda kendilerine dokunduğunu iddia ederek şikâyetçi oldu.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre istismar olayı 2013 yılında mağdur çocuklar 4. sınıfa giderken yaşandı. Olayın gerçekleştiği tarihin üzerinden ise 6 yıl geçti. Ahmet B öğretmenlik yapmaya devam etti. Mağdur öğrencilerden bazıları yaşadıkları olayı ailelerine anlattı. Konu yargıya taşındı. Gözaltına alınan Ahmet B. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Yürütülen soruşturma sonunda 6. celsede sanık, mağdur beyanları, araştırma hastanesinden alınan psikolojik rapora rağmen mahkeme tarafından tahliye edildi.