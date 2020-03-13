Virüsle dalga geçen NBA oyuncusu önce hastalandı, sonra özür diledi

Koronavirüs salgınıyla dalga geçmek için basın toplantısındaki tüm kayıt cihazları ve mikrona dokunan NBA oyuncusu Rudy Gobert, koronavirüse yakalanması sonrası açıklamada bulundu.

Bir basın toplantısında yeni koronavirüs salgınıyla dalga geçmek için tüm mikrofonlara ve kayıt cihazlarına dokunan NBA oyuncusu Rudy Gobert, dün koronavirüse yakalanmıştı.

Bu olay sonrası eleştiri konusu olan Gobert, teşhis konulduğundan beri çok farklı duygular içerisinde olduğunu söyledi "Korku, kaygı ve utanç. İlk ve en önemli şey şu ki, tehlikeye attığım insanlardan herkesin önünde özür diliyorum. O zamanlar virüsün bana bulaştığı hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Mazeretim yok, duyarsızdım. Umarım benim hikâyem herkese bu konuyu ciddiye alma noktasında bir uyarı olur" açıklamasında bulundu.