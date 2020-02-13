VAR uygulamasına yeni düzenleme geliyor

UEFA, son dönemde tartışma konusu olan futboldaki Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına ilişkin yeni bir düzenleme hazırlığında.

Futbolun son zamanlarda, üzerinde en çok konuşulan konusu haline gelen Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi de artık gözlemcilerin değerlendirmesine tabi tutulacak.

Milliyet gazetesinden Onur Dinçer'in haberine göre, futbol maçlarında sahadaki hakemlerin performanslarını değerlendirmeye alan hakem gözlemciliği müessesesi, VAR hakemlerini de kapsayacak şekilde genişletiliyor. Yetkisi olan ancak sorumluluğu olmayan bir kurum görünümündeki video yardımcı hakemlik de böylece kapsamlı şekilde değişmiş olacak.

UEFA’dan yapılan bilgilendirmede, hakem gözlemcilerine bununla ilgili sorumluluk yüklendiği, gözlemcilerin artık VAR hakemlerinin performanslarını da değerlendirmeye alacakları duyuruldu. UEFA Hakem Kurulu Asbaşkanı Hugh Dallas, "Günümüzde artık gözlemcinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) ve VAR yardımcı hakemini de değerlendirmeye alması gerekiyor. VAR protokolünün doğru uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilmeli. Dolayısıyla gözlemcinin değerlendirme listesine, iki hakem daha eklendi" diyerek yeni dönemi duyurdu.

Ancak Dallas, VAR hakemlerine yapılacak gözlemci takibinin teknik olarak nasıl gerçekleştirileceğine dair detay vermedi.

UEFA ve hakemlerle koordineli bir şekilde çalışan bu hakem gözlemcileri, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası gibi organizasyonlarda görev yapan hakemlerin performanslarını değerlendiriyor.